Falleció turista tras volcamiento de vehículo todo terreno

Un trágico accidente vehicular en el sector conocido como La Loma de La Cholla, en Puerto Peñasco, cobró la vida de un turista estadounidense la tarde del pasado sábado 8 de noviembre de 2025.

El suceso se reportó a las 18:00 horas a través del número de emergencias 911 y fue clasificado como un volcamiento con persona fallecida. La víctima fue identificada como David R., de 50 años, originario de Arizona, Estados Unidos. A su llegada, oficiales municipales encontraron un vehículo todo terreno volcado, con daños clasificados como pérdida total, y al conductor tendido sobre la arena. Una ambulancia de la Cruz Roja confirmó el deceso de David R. en el sitio.

El único vehículo involucrado en el accidente fue un Polaris Línea Z100, modelo 2022, color azul, con placas de Arizona, conducido por el hombre fallecido. Según información oficial, se presume que David R. transitaba de Poniente a Oriente, descendiendo del cerro La Loma a exceso de velocidad y con falta de precaución. Al pasar por un vado, el vehículo “rampeó”, despegando sus cuatro neumáticos de la arena, y tras caer de manera inestable, se volcó, dando al menos seis volteretas sobre su costado derecho, hasta finalizar con los cuatro neumáticos hacia arriba.

En el vehículo viajaba también la acompañante del conductor, identificada como Norma R., de 41 años, originaria de la Ciudad de México, quien manifestó ser la esposa del fallecido. Ella fue valorada por los paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que sufrió lesiones aparentemente no graves, por lo que no requirió ser trasladada a un hospital. Tras confirmarse el fallecimiento, se dio conocimiento a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que ordenó el levantamiento de las actas correspondientes para iniciar la investigación y el deslinde de responsabilidades.