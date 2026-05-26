Autoridades federales detuvieron en Nogales a Isaí Martínez Cepeda, alias “El Chinacate”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto operador de la facción “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico.

La captura fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el detenido contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

De acuerdo con las investigaciones, Isaí “N” era considerado uno de los operadores y coordinadores logísticos de “Los Chapitos”, además de estar relacionado con la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Las autoridades señalaron que durante el año pasado habría coordinado la venta de aproximadamente 10 mil píldoras de fentanilo hacia territorio estadounidense.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que la detención se logró mediante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la SSPC y la Secretaría de Marina.

Las investigaciones permitieron identificar un inmueble ubicado en la colonia Casa Blanca, en Nogales, donde presuntamente se resguardaba el objetivo criminal. Con los datos de prueba recabados, un juez de control otorgó una orden de cateo para intervenir el domicilio.

Tras el despliegue operativo, las fuerzas federales ejecutaron el mandamiento judicial y lograron la captura de Isaí Martínez Cepeda, a quien se le notificaron sus derechos antes de quedar a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación legal.

El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones correspondientes.

En su mensaje, García Harfuch destacó que estas acciones forman parte de la estrategia coordinada entre instituciones federales para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales en el país.