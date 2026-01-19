Carnavales en Sonora, el impacto turístico y económico que impulsa a la región

Los carnavales en Sonora, como el Guaymas son un detonante para el sector turístico y la derrama económica de la región en los primeros meses del año.

Así lo consideró, Julio César Roscón Torres, presidente de la Asociación de Turoperadores, Guías y Anfitriones Turísticos en Sonora, subrayó que el carnaval al hablar del impacto directo de estos eventos en la entidad.

Se genera un importante flujo de visitantes y oportunidades para prestadores de servicios, además de fortalecer la promoción del destino Guaymas a nivel estatal y nacional, por lo que vamos a ofrecer paquetes con salidas de Hermosillo, así como de Cajeme”, expresó. expresó

En ese sentido, recalcó que eventos de esta magnitud permiten a los turoperadores ofrecer paquetes, recorridos y experiencias que amplían la estancia de los visitantes, posicionando al puerto como un referente de fiesta, hospitalidad y tradición, en una temporada clave para la actividad turística.

Por su parte, la alcaldesa de Guaymas, Carla Córdova González, confirmó que el Carnaval se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero, destacando que se trata de una celebración que refleja a una comunidad alegre, participativa y orgullosa de su historia, que se une para preservar una de las festividades más emblemáticas del municipio.

Afirmó que el programa fue diseñado para personas de todas las edades, promoviendo la convivencia, el disfrute familiar y el sano esparcimiento, con actividades culturales, desfiles y presentaciones artísticas que llenarán de vida el malecón turístico.

En materia de seguridad, aseguró que el Ayuntamiento se encuentra listo, al señalar que el tema ha sido abordado en la Mesa de Paz, con reuniones constantes de Protección Civil y del Comité del Carnaval, revisando diariamente cada detalle para garantizar que esta edición supere a las anteriores en organización y tranquilidad.

Adelantó que los desfiles iniciarán el sábado a las 16:00 horas, partiendo del malecón, recorriendo la calle 20 y siguiendo su curso habitual.

También añadió que el ambiente musical será uno de los principales atractivos, con artistas de reconocida trayectoria que se presentarán en el malecón turístico a partir de las 23:00 horas, por lo que para el 12 de febrero Banda Triguera, el 13 Laberinto, el 14 Tropicalísimo Apache, el 15 La Brisa, el 16 Edwin Luna y para cerrar con broche de oro el martes 17, Gloria Trevi.