Si aterrizó avión militar de Estados Unidos en Toluca

El Gabinete de Seguridad federal informó que la presencia de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca corresponde a “actividades de capacitación previamente autorizadas por autoridades mexicanas”, aclaración emitida luego de la difusión de imágenes en redes sociales que generaron dudas sobre la naturaleza del vuelo de la aeronave militar estadounidense.

En un mensaje difundido en plataformas digitales, el Gabinete precisó que la operación se realizó conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral vigentes y señaló que no existe ninguna irregularidad relacionada con la aeronave ni con su permanencia en territorio nacional.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no se registra actividad militar extranjera en el país ni sobrevuelos de fuerzas estadounidenses en el espacio aéreo mexicano.

La mandataria respondió así a cuestionamientos durante su visita al ejido Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde recordó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya había emitido un comunicado aclaratorio sobre el tema.

En relación con la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA)el 16 de enero, la SICT informó que el aviso está dirigido únicamente a operadores civiles estadounidenses y no implica riesgos para la aviación nacional. La dependencia señaló que no hay cierres del espacio aéreo mexicano ni afectaciones a vuelos comerciales, y que las posibles interferencias en sistemas de navegación satelital forman parte de escenarios conocidos en la aviación internacional.