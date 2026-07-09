Casos de VIH se mantienen estables durante 2026

Sonora acumula 145 casos confirmados de infección por el Virus de la Inmuniciencia Humana (VIH)hasta la semana epidemiológica 25 de 2026, de acuerdo con el Boletín de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Saludfederal. La cifra se mantiene prácticamente sin cambios respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 142 casos acumulados.

El informe detalla que, durante 2026, la entidad ha registrado 45 hombres y ocho mujeres en estadio clínico 1; 11 hombres y cinco mujeres en estadio 2; 43 hombres y 11 mujeres en estadio 3; así como 18 hombres y cuatro mujeres en estadio 4, lo que confirma que la mayor carga de la enfermedad continúa presentándose entre la población masculina.

A nivel nacional, el boletín reporta ocho mil 261 diagnósticos distribuidos en los distintos estadios clínicos de la infección hasta la semana 25, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían acumulado siete mil 936 casos, lo que refleja un incremento en el país.

En comparación con otras entidades, Sonora ocupa un nivel intermedio en número de casos acumulados. Después del estado se ubican Sinaloa, con 169 casos; Guerrero, con 170; Nuevo León, con 184; Hidalgo, con 182; y San Luis Potosí, con 213 casos acumulados, de acuerdo con el reporte epidemiológico federal.

Las cifras corresponden a casos confirmados de VIH notificados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y forman parte del monitoreo permanente que realiza la Secretaría de Salud para dar seguimiento al comportamiento del VIH en Sonora, con el fin de fortalecer las estrategias de detección oportuna y tratamiento.

Autoridades sanitarias han reiterado que la detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento antirretroviralpermiten que las personas con VIH mantengan una buena calidad de vida y reduzcan significativamente el riesgo de transmisión. Por ello, exhortaron a la población a realizarse pruebas de manera periódica, especialmente si han estado expuestos a prácticas de riesgo.

Asimismo, la Secretaría de Salud recordó que las medidas más efectivas para prevenir nuevas infecciones continúan siendo el uso correcto del preservativo en cada relación sexual, la realización de pruebas de detección y el acceso a servicios de consejería y atención médica, con el propósito de disminuir la incidencia del virus en Sonora y en el resto del país.

¿Qué son estadio de la enfermedad?