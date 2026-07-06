Continúa Sonora liderando dengue a nivel nacional

Sonora se mantiene en primer lugar nacional con 806 casos de dengue durante este 2026, sin que se hayan registrado defunciones, de acuerdo al Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud Estatal.

En la semana epidemiológica 25, se confirmaron 20 nuevos casos, nueve de ellos en el municipio de Guaymas, mientras que en Cajeme y Empalme fueron tres cada uno, Hermosillo dos, Bácum, Huatabampo y Magdalena uno cada uno, de un total de 120 muestras analizadas.

Mientras que a la misma semana epidemiológica de 2025 se contabilizaron 31 casos sin defunciones.

Durante el año se han estudiado dos mil 345 muestras y se confirmaron 806 enfermos, mientras que en 2025 se acumularon cuatro mil 618 casos de un total de 11 mil 383 muestras en estudio y 35 defunciones.

Del total de casos de dengue confirmados en la entidad, 334 fueron no graves, 460 con signos de alarma y 12 fueron considerados graves.

Los cinco municipios que concentran el mayor número de casos son Hermosillo con 193 acumulados, le sigue Guaymas con 151, Cajeme con 131, Empalme con 85 y Navojoa con 70, el resto están distribuidos en las otras localidades del Estado.

Mientras que a nivel nacional se tiene un acumulado de dos mil 847 casos confirmados y cuatro defunciones como consecuencia de la picadura del mosquito transmisor Aedes Aegypti, y los estados que concentran el mayor número de casos son Sonora, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Baja California Sur.

La Secretaría de Salud Pública (SSP), informó que como parte de las acciones permanentes para el control del dengue se han fumigado 71 mil 498 hectáreas en diferentes municipios del estado.

No obstante, reiteró que la fumigación es una medida complementaria y que la acción de mayor impacto para prevenir esta enfermedad es mantener las viviendas y patios libres de criaderos de mosquitos.