Fiscalía desmantela red de préstamos ilegales en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó un cateo en un domicilio de la colonia Sal Si Puedes, en Agua Prieta, donde fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron aproximadamente mil 500 tarjetas bancarias, armas, droga y teléfonos celulares.

El operativo se realizó el pasado 5 de julio en un inmueble ubicado en Calle 20 y 21. Participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Municipal.

Durante el cateo fueron detenidos en flagrancia Isaías “N”, de 37 años; Rafael “N”; Martín Arturo “N” y Luis Antonio “N”, por su probable responsabilidad en delito contra la salud, luego de que se aseguraran 10 envoltorios con cocaína.

Además, en el inmueble se localizaron:

Un revólver Taurus calibre .357

Una carabina calibre .22

Un rifle de postas

Tres cartuchos calibre .32

10 teléfonos celulares

Diversa documentación

Aproximadamente mil 500 tarjetas bancarias

Así operaba el esquema ilegal

De acuerdo con la investigación, Isaías “N” presuntamente operaba un esquema de préstamos ilegales mediante el cual retenía las tarjetas bancarias y los números de identificación personal (NIP) de los deudores como garantía. Cada semana realizaba retiros por concepto de intereses.

La indagatoria inició a partir de la denuncia de una mujer de 41 años, quien relató haber sido privada de la libertad, agredida físicamente con un arma de fuego y amenazada de muerte junto con su familia.

La FGJES mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos, así como para identificar a más víctimas.

La dependencia reiteró que actuará con firmeza contra estructuras que utilicen amenazas, violencia, armas o mecanismos de endeudamiento ilegal para afectar la libertad, seguridad y patrimonio de las personas.