CBP anuncia primeras incautaciones de narcóticos de diciembre

Casi medio millón de pastillas de fentanilo y más de 68 kilogramos de metanfetamina fueron incautados en las garitas de Nogales durante los primeros 3 días del mes de diciembre; informó ayer J. Acuna, director interino del Puerto Fronterizo de Nogales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

Las autoridades estadounidenses dieron a conocer el día de ayer las primeras incautaciones de narcóticos en las garitas de Nogales durante los primeros días del mes en curso, informando sobre dos decomisos.

El primer decomiso del mes ocurrió el 03 de diciembre, cuando oficiales del CBP encontraron en un vehículo particular 58.98 kilogramos de metanfetamina (108 libras), los cuales, se encontraban ocultos en la carrocería del automóvil.

Al día siguiente, el 04 de diciembre, los oficiales interceptaron un cargamento de 492 mil pastillas de fentanilo y 19.5 kilos de metanfetamina (43 libras), los cuales, estaban también ocultos en la carrocería de un vehículo con un pasajero a bordo.

Los dos detenidos y los narcóticos incautados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con los procesos legales que marca la ley.

Cabe señalar que durante el mes de noviembre, las autoridades estadounidenses aseguraron en las garitas de Nogales, un total de 44 libras de pasta de opio, mil 039 libras de metanfetamina y 556 mil 200 pastillas de fentanilo, en siete casos distintos.

