Sonora ocupa el sexto lugar nacional en llamadas por acoso sexual

Un total de 667 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual registra Sonora entre enero y octubre de este año, 66.7 por mes, cifra que la coloca en sexto lugar a nivel nacional, de acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es superado por Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Guanajuato, la primera de ellas con mil 208 casos, refiere.

La dependencia federal precisa que en los primeros 10 meses en todo el País se han atendido 11 mil 014 llamados de este tipo a través de la línea 911, pero los cinco primeros estados concentran el 46.4% (5 mil 114 incidentes).

Sinaloa, Campeche, Tabasco y Aguascalientes son las entidades con menos incidentes en la tabla del Secretariado Ejecutivo.

En otro análisis, el Gobierno federal refiere que Sonora ocupa el cuarto sitio nacional con 21.24 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual por cada 100 mil habitantes.

Los tres primeros fueron: Colima (27.90), Chihuahua (25.82) y Baja California (23.91), según el Secretariado.

Los estados de Sinaloa, Tabasco, Nuevo León y Chiapas tienen menos llamadas por cada 100 mil habitantes.

LLAMADOS DE URGENCIA

