Exfuncionarios enfrentan procesos en Sonora por desfalcos y desvío de recursos públicos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene abiertas diversas líneas de investigación contra exfuncionarios de la administración estatal anterior derivadas de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en distintas dependencias entre ellas de la Secretaría de Educación y Cultura, Hacienda y el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.

De acuerdo a comunicados oficiales de la Fiscalía de Sonora, se tiene que el caso más reciente (07 de diciembre 2025) fue la vinculación a proceso de Raúl “N”, exservidor público de la Secretaría de Hacienda del sexenio pasado, imputado por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

El juez de control determinó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron suficientes para sostener su probable responsabilidad, otorgando un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según información revelada por la fiscalía se dio a conocer que el caso está relacionado con la celebración de múltiples contratos de prestación de servicios profesionales entre 2017 y 2020, presuntamente utilizados para desviar recursos mediante asesorías administrativas que no habrían sido plenamente justificadas.

Además de esto, se informó que continuará integrando elementos para fortalecer la acusación y deslindar responsabilidades en el caso.

Otro de los expedientes es el presunto desvío de cerca de 290 millones de pesos en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), ejercidos entre 2018 y 2021, por lo que se encuentran vinculados a proceso José Víctor “N”, extitular, y Francisco Alberto “N”, quienes permanecen en prisión preventiva justificada donde se menciona sin confirmar que el segundo exfuncionario salió en libertad.

Otro caso es el registrado en la Secretaría de Salud, donde en 2023 dónde se detuvo a tres exfuncionarios acusados de un quebranto de 59 millones de pesos. Se trata de Carlos “N”, exadministrador, así como Juan “N” y Lizbeth “N”, señalados por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

De la misma forma, continúa la investigación del presunto desfalco en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), donde la FGJES ejecutó una orden de aprehensión contra el presunto responsable y logró la recuperación parcial de los recursos desviados.

Sobre este mismo asunto, la Secretaría de Buen Gobierno informó que mantiene su propio proceso de revisión interna para determinar responsabilidades administrativas adicionales.

En este caso son alrededor de 100 millones de pesos desviados por el exadministrador quien se encuentra prófugo de la justicia y en donde se han recuperado cerca de 67 millones de pesos.