CDMX y Sonora firman acuerdo para proteger y fortalecer bosques urbanos

El acuerdo busca compartir conocimientos técnicos y estrategias ambientales entre el Bosque de Chapultepec y el Bosque La Sauceda, un parque urbano de más de 200 hectáreas ubicado en Hermosillo.

Brugada destacó que las áreas naturales protegidas son clave para la gestión ambiental en las ciudades, ya que permiten preservar el patrimonio natural y mejorar la calidad de vida de la población. También subrayó que el Bosque de Chapultepec recibe más de 25 millones de visitantes al año y es uno de los espacios verdes más importantes del mundo.

Por su parte, Durazo reconoció el modelo de gestión ambiental de la capital y señaló que Sonora busca replicar las experiencias exitosas de la ciudad para fortalecer el desarrollo del Bosque La Sauceda.

La Secretaria de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, explicó que este convenio permitirá compartir más de dos décadas de experiencia técnica acumulada en Chapultepec para impulsar la conservación y el manejo sostenible de bosques urbanos en el país.