Abaten al presunto asesino del hijo de la alcaldesa de Bacanora, Sonora; Hay otro detenido

Un presunto responsable del ataque armado donde murió Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, fue detenido, mientras que otro más fue abatido por agentes ministeriales en un operativo al sur de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero pasado, en la carretera Mazatán-Hermosillo, cuando la víctima conducía un vehículo Jeep Cherokee de modelo reciente, acompañado por su madre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, de acuerdo a las indagatorias, después del ataque los agresores abandonaron el vehículo que abordaban y lo quemaron, y huyeron a pie por dos días hacia un rancho en las inmediaciones de la comunidad Adivino.

Como resultado de diversos actos de investigación, el 5 de marzo fue capturado Víctor Manuel “N”, quien admitió su participación en el ataque armado y la del otro sujeto.

Abaten al “Pekas” al atacar a elementos de la AMIC

El segundo participante fue identificado como Francisco Uriel “N”, alias el “Pekas”, quien contaba con una orden de aprehensión previa por homicidio calificado, contra un Policía Municipal de Hermosillo, en octubre de 2024, en instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora. El 6 y 7 de marzo, al catear elementos de la AMIC una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala, al sur de Hermosillo, el sujeto abrió fuego contra los agentes, lo que generó un intercambio de disparos en el que fue abatido y dos elementos resultaron heridos.

En el inmueble aseguraron una carabina Colt modelo M4 calibre 5.56 milímetros, cargadores de disco, cartuchos útiles, un cañón de fusil y una granada de fragmentación.

Los dictámenes de balística forense determinaron que el fusil asegurado también se usó en el ataque armado donde perdió la vida Édgar Martínez Biebrich y que el agresor abatido dio positivo al uso de anfetaminas y metanfetaminas. Actualmente Víctor Manuel “N” permanece en prisión y, junto el fallecido, las autoridades lo identifican como integrantes de una célula criminal que opera en Adivino y Sierra Baja de Sonora.