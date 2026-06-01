Ceci Flores: Fiscalía de Sonora captura a presuntos implicados en el asesinato de su hijo y los liga con el crimen organizado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este sábado 30 de mayo la detención de cinco personas vinculadas al crimen contra Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscadora Ceci Flores, desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino y cuyos restos óseos fueron encontrados en de marzo de 2026 en Hermosillo.

Los detenidos, que ya enfrentan imputación por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, son:

Felipe de Jesús “N”

Sergio Elliot “N”

Francisco Javier “N”

Martín “N”

Alán Eduardo “N”

La FGJES obtuvo el 2 de abril de 2026 un total de ocho órdenes de aprehensión.

De ellas, seis fueron cumplimentadas: cinco con las capturas anteriores y una resuelta por la muerte del probable responsable, identificado como Alexis “N”. Las dos órdenes restantes están pendientes de ejecución.

La FGJES informó que las investigaciones ministeriales, el trabajo de inteligencia y los análisis periciales permitieron establecer la participación de dos fracciones delictivas en el caso, aunque no precisó la identidad o filiación de ninguno de los dos grupos.

El rancho donde fueron hallados los restos de Marco Antonio, ubicado en el kilómetro 46 de la carretera 26 en Hermosillo, pertenecía a un sujeto ya fallecido que habría participado en la desaparición, aunque no se ha precisado si es Alexis “N”.

En el sitio también se aseguraron 11 casquillos de distintos calibres, un celular y prendas de vestir.

Cateo reveló los restos tras casi siete años de búsqueda

La FGJES ejecutó un cateo en el predio antes mencionado y localizó fragmentos óseos con correspondencia genética y pericial relacionada con Marco Antonio.

La propia Ceci Flores anunció en redes sociales que había encontrado los restos de su hijo aquel día, con un mensaje impactante.

“Hoy localicé a mi niño… abrazo tus restos, es lo que me queda”, escribió la activista.