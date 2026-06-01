Irá Colombia a una segunda vuelta presidencial

Colombia definirá a su próximo presidente en una segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría necesaria para obtener el triunfo en la primera ronda, así, la contienda quedó definida entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, quienes encabezaron la votación en una jornada que registró la participación de más de 23 millones de ciudadanos.

Abelardo De la Espriella obtuvo 10 millones 300 mil votos, equivalentes al 43.74 por ciento de los sufragios emitidos. El resultado superó las previsiones de diversas encuestas y colocó al aspirante en la primera posición de la elección. Tras conocerse los resultados preliminares, el candidato afirmó que buscará consolidar el respaldo recibido para alcanzar la presidencia en la siguiente fase del proceso electoral.

Durante un mensaje a sus simpatizantes desde Barranquilla, De la Espriella pidió que Estados Unidos supervise el desarrollo de la segunda vuelta y sostuvo que defenderá el proceso democrático. Su campaña se ha identificado con propuestas vinculadas a sectores de derecha, que buscan recuperar el gobierno nacional tras cuatro años fuera del poder.

Por su parte, Iván Cepeda consiguió 9 millones 683 mil votos, lo que representa el 40.90 por ciento de la votación. El candidato del Pacto Histórico anunció que solicitará aclaraciones sobre presuntas inconsistencias detectadas por su equipo de auditoría, relacionadas con registros de votantes y resultados observados en algunas mesas electorales.

Las observaciones planteadas por Cepeda recibieron el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien expresó dudas sobre el sistema de conteo utilizado durante el proceso. El mandatario señaló en redes sociales que “existen elementos que deben ser revisados por las autoridades electorales antes de validar los resultados definitivos”.

Mientras la comisión escrutadora analiza los reclamos presentados, la atención se centra en la campaña rumbo al 21 de junio. Analistas consideran que los votos de los sectores de centro podrían desempeñar un papel determinante en el desenlace de la elección. Las alianzas políticas comenzaron a configurarse desde la misma noche electoral, con diversos actores buscando influir en una contienda que enfrenta dos proyectos distintos para el futuro del país.

La participación ciudadana alcanzó aproximadamente el 56 por ciento del padrón electoral, integrado por más de 41 millones de personas habilitadas para votar.

En los próximos días se espera que las autoridades electorales emitan una resolución sobre las observaciones presentadas y ratifiquen los resultados que darán paso a la segunda vuelta presidencial.