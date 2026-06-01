Sonora registra 10 feminicidios en 2026 y ocupa tercer lugar nacional en tasa

De acuerdo con el Informe de Violencia contra las Mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a abril de este año, Sonora ocupa la octava posición en cuanto a víctimas de feminicidio.

Del mismo modo, en cuanto a la tasa de víctimas de este delito por cada 100 mil mujeres, el informe señala que la entidad ocupa el tercer lugar nacional con 0.64 mujeres por cada 100 mil habitantes, siendo superado por Morelos con 1.03 y Sinaloa con 1.67.

Los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo señalan que, de las 208 víctimas de feminicidio registradas de enero a abril de 2026, 10 corresponden a Sonora.

De esta cifra, siete se encontraban en el rango de edad de 30 a 60 años, mientras que, en los rangos de 13 a 17 años, 18 a 29 años y más de 60, se contó con una víctima en cada uno.

Hermosillo también figura en la lista de municipios a nivel nacional donde más se concentran las víctimas de feminicidio, ocupando la novena posición nacional con tres delitos de este tipo.

En entrevista, Marco Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo declaró que este es un tema sensible, ya que esta cifra mostraba una reducción en los últimos reportes.

“Es un tema en el que yo veo esfuerzos por parte de las autoridades para controlarlo y que estos datos invitan a un mayor esfuerzo”, comentó.

“Podemos buscar muchas cifras, pero la realidad es que hay 10 mujeres asesinadas por razones de género que hay que atacar y ese es un reto importante que hay que ponerles a las autoridades para que lo resuelvan”, agregó.

En ese sentido, se debe aclarar que el Informe de Violencia contra las Mujeres apunta que los 20 municipios que ocupan esta lista concentran el 38.3% de los delitos a nivel nacional.

De este modo, el informe también apunta que Culiacán con 20 feminicidios, Reynosa con siete, Venustiano Carranza con cinco y Benito Juárez, Centro, Chihuahua, Cuauhtémoc y Cuautla con tres feminicidios cada uno, son los municipios que aparecen por encima de Hermosillo en esta lista.

Informe de Violencia contra las Mujeres indica que las cifras provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público, y son proporcionadas mes a mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas.

Por su parte, autoridades estatales añadieron que, de acuerdo con los reportes, entre 2021 y 2025 se tuvo una reducción del 44.45% en casos de feminicidio, al pasar de 44 en 2021 a 24 en 2025. Así mismo, las aprehensiones hechas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ha incrementado un 10% de 2023 a la fecha.