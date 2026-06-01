Convoca Sheinbaum a defender la soberanía nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó este domingo a simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación a participar en una movilización nacional enfocada en la defensa de la soberanía del país tras un llamado realizado durante un acto público celebrado en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Durante su mensaje, la mandataria sostuvo que existen acciones impulsadas desde sectores de la oposición mexicana y grupos de la denominada derecha internacional que buscan “afectar la estabilidad política del país” y señaló que estas estrategias se desarrollan tanto en plataformas digitales como mediante acciones promovidas desde instancias de justicia de Estados Unidos.

Sheinbaum hizo referencia a la solicitud de detención con fines de extradición presentada por autoridades estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.

La presidenta afirmó que este tipo de medidas “representan un riesgo para la autonomía de las decisiones nacionales” y advirtió sobre la posibilidad de que actores externos influyan en procesos políticos internos.

Ante miles de asistentes, la titular del Ejecutivo federal llamó a organizar asambleas informativas en plazas públicas a partir de la próxima semana. También invitó a distribuir material informativo con el propósito de difundir su postura sobre la defensa de la soberanía y el papel de la ciudadanía en este tema.

En la primera parte de su intervención, Sheinbaum realizó un balance de las acciones emprendidas por su administración, posteriormente centró su discurso en la relación con Estados Unidos y en la necesidad de “preservar la independencia de las instituciones mexicanas frente a presiones externas”.

La presidenta sostuvo que ni grupos políticos que buscan recuperar espacios de poder, ni actores que intenten obtener beneficios personales dentro del movimiento gobernante, ni intereses extranjeros podrán afectar, dijo, “la voluntad y la dignidad del pueblo mexicano”.