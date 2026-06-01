Sector ganadero de Sonora modifica labores por calor extremo

Las jornadas de trabajo en el campo experimentan modificaciones operativas y ajustes de horario en la región sur de Sonora para proteger al personal ante los recientes registros de temperaturas extremas y elevados niveles de humedad que impactan la zona.

El sector ganadero adaptó de manera inmediata sus actividades diarias al aire libre frente a la intensificación del calor, de acuerdo con el productor originario del municipio de Álamos, Omar Mexía Vega, quien destacó la urgencia de extremar precauciones.

Las estrategias de prevención laboral se convirtieron en una prioridad estricta para evitar afectaciones severas a la salud de quienes realizan esfuerzos físicos continuos bajo el sol, buscando erradicar especialmente la incidencia de los golpes de calor.

Estas adecuaciones preventivas resultan fundamentales para sostener la operatividad en los ranchos locales, donde actualmente se requiere resguardar la integridad física de las cuadrillas que, en el caso documentado, suman un total de 12 trabajadores en activo.

Nuevos horarios

La reorganización de las jornadas en el campo busca evadir de forma directa las horas que presentan la mayor intensidad de radiación solar en la entidad, obligando a los empleados a iniciar sus actividades productivas desde muy temprano.

Bajo este esquema temporal, el primer bloque de trabajo matutino concluye puntualmente alrededor de las 10:00 de la mañana. Los empleados pausan sus labores y retoman sus funciones durante la tarde para lograr completar las ocho horas reglamentarias.

Para mitigar el impacto de las condiciones climáticas adversas y reducir los riesgos por exposición prolongada, el sector agropecuario adoptó las siguientes medidas sanitarias:

Periodos de descanso obligatorio programados cada dos horas

programados Esquemas de hidratación constante durante los turnos operativos

durante los Suministro de bebidas que ayuden a la recuperación del organismo

Reorganización de los horarios para evadir el calor del mediodía

La aplicación de estas pausas continuas y el consumo de líquidos hidratantes emulan las prácticas y normas de seguridad ocupacional implementadas en Estados Unidos para proteger a la gente, detalló el productor alameño.

Expectativa favorable de lluvias

A pesar de enfrentar un panorama climatológico que representa un reto diario y complica el avance regular de las tareas ganaderas, prevalece un ambiente de optimismo entre el sector productivo de la región.

Los trabajadores y administradores de los ranchos consideran que la combinación actual de humedad extrema y altas temperaturas funciona como un indicador natural previo a la formación de sistemas de tormentas.

El gremio mantiene la firme expectativa de que el anhelado ciclo de lluvias se presente formalmente en las próximas semanas, un escenario que reactivaría la actividad pecuaria y transformaría de manera positiva las condiciones territoriales de los campos sonorenses.