Ceci Flores, madre buscadora, compartió que localizó los que podrían ser restos de su hijo Marco Antonio en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo.

A través de un video que difundió en su cuenta de X, detalló que el terreno donde los encontró es amplio y que aún podrían faltar partes por encontrar. También señaló que, por las condiciones del lugar, los restos pudieron haber sido alterados.

¡Vamos a casa hijo! Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba… — Ceci Flores

Aunque Ceci afirma que su hallazgo apunta a que podría tratarse de su hijo, aclaró que todavía no hay una confirmación oficial. Por eso, pidió que se realice una prueba de adn que permita establecer la identidad y darle paz.

‘Solo me resta abrazar un puño de huesos’

Ceci Flores resumió el momento con una de las frases más duras de su testimonio: dijo que por ahora ‘solo puede abrazar un puño de huesos’.

Más allá del hallazgo, su declaración muestra que la búsqueda no terminó con una certeza inmediata, sino con restos por identificar y con una espera más.

¿Quién era Marco Antonio y cuándo desapareció?

Marco Antonio Sauceda Rocha era uno de los hijos de Ceci Flores. Desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, cuando hombres armados se lo llevaron de su casa.

En ese momento, también privaron de la libertad a su hermano Jesús Adrián, quien días después fue liberado con vida. Desde entonces, la activista mantuvo su búsqueda y denunció de forma constante la falta de respuestas sobre su paradero.

La historia de Marco Antonio ha estado presente en múltiples jornadas de búsqueda encabezadas por su madre en Sonora. En agosto de 2025, Ceci Flores informó sobre el hallazgo de un cráneo en la costa de Hermosillo con la esperanza de que pudiera corresponder a su hijo, pero ese no fue el único episodio marcado por la incertidumbre. Antes, otras confrontas genéticas tampoco confirmaron coincidencia.

¿Quién es Ceci Flores y por qué se volvió una de las madres buscadoras más visibles?

Ceci Flores Armenta es activista y fundadora del colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora‘, grupo que surgió a partir de la desaparición de sus hijos y que con los años se convirtió en una de las voces más visibles en la crisis de personas desaparecidas en México.

Con el paso de los años, se volvió una figura nacional por las búsquedas que ha encabezado, las denuncias públicas que ha hecho y la presión constante a autoridades para localizar a personas desaparecidas.

También ha sido víctima de amenazas y episodios de riesgo vinculados con su labor como activista.

En marzo de 2024, acudió a Palacio Nacional para entregarle al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador una pala con la que buscaba a sus hijos. La llevaba como un gesto simbólico para exigir que el gobierno hiciera su trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas.

López Obrador dijo que la dejara ahí y después señaló que la recibiría ‘en su momento’, pero no sucedió.