Turismo en Sonora mantiene crecimiento en 2026

Durante los primeros meses del presente año, Sonora ha consolidado un crecimiento sostenido en el sector turístico, impulsado por la realización de eventos de talla nacional e internacional, así como por proyectos innovadores que fortalecen la oferta del estado.

Al respecto, Roberto Gradillas Pineda, titular de la Secretaría de Economía y Turismo, destacó que actualmente el 20.3% de los empleos en Sonora pertenecen al sector turístico, lo que posiciona a la entidad como una de las de mayor crecimiento a nivel nacional en esta materia.

Señaló que este avance refleja el desarrollo económico, la coordinación entre sectores y la confianza de inversionistas que continúan apostando por el estado.

Indicó que ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y Agua Prieta concentran gran parte de la inversión, donde se ha registrado la llegada de cadenas internacionales, así como el fortalecimiento de proyectos locales que buscan consolidar los destinos turísticos.

Luego de estar de invitado en la reunión semanal del Colectivo de Reporteros Sonorenses (Corsas), resaltó que en fechas recientes se vivió una semana histórica con una derrama económica proyectada de 850 millones de pesos, resultado de la realización de diversos eventos culturales, deportivos y de entretenimiento que atrajeron a miles de visitantes.

Gradillas Pineda subrayó la relevancia de la promoción que artistas como Carín León realizan del estado, al posicionar a Sonora en escenarios nacionales e internacionales, lo que contribuye a fortalecer su imagen turística.

Asimismo, mencionó que desde la dependencia se han implementado estrategias como mercaditos de emprendimiento y acompañamiento a festivales para impulsar a productores locales.

Entre los eventos más destacados del primer trimestre del año están la realización del DesertCon 2026 en el Expoforum, que reunió a alrededor de seis mil asistentes aficionados al gaming y el anime, además de competencias deportivas como olimpiadas de gimnasia, torneos de beisbol, golf y pesca en San Carlos, así como encuentros de escalada y actividades académicas como la feria FEMESI.

A la par, el estado ha impulsado proyectos innovadores como el arrecife artificial en San Carlos, considerado uno de los más importantes en materia de sustentabilidad turística en México.

Actualmente cuenta con 11 estructuras sumergidas, entre buques y artefactos navales, y se prevé alcanzar un total de 14 en su desarrollo.

Este proyecto, reconocido a nivel nacional en el Tianguis Turístico, ha permitido registrar más de 10 mil ejemplares de flora y fauna marina, y más de 400 especies distintas, consolidándose como un nuevo atractivo para el buceo y la conservación ambiental, lo que fortalece las expectativas de crecimiento turístico para el resto de 2026 en Sonora.