Sonora, el quinto estado con más gasolineras que venden diésel por encima del precio acordado por el Gobierno federal

En Sonora, 161 estaciones de servicio no se han sumado a la estrategia nacional para estabilizar el precio del diésel, por lo que el costo puede ser superior al de otras estaciones que sí forman parte de este acuerdo promovido por el gobierno federal.

La entidad se encuentra en quinto lugar a nivel nacional, solo por debajo de Baja California, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, contrario a Campeche, Baja California Sur, Colima y Tlaxcala, que están en los últimos lugares.

De las 161 estaciones, 28 están en Hermosillo, 24 en Nogales, 16 en Guaymas, San Luis Río Colorado 14, Agua Prieta y Puerto Peñasco 11 y Caborca 10. El resto de los municipios registran nueve o menor cantidad de lugares.

Las estaciones fueron publicadas en un documento de 130 páginas que incluye a todas las entidades que no se han sumado a la estrategia de participación voluntaria para mantener el precio del diésel por debajo de los 27 pesos y de 25.39 pesos en zonas fronterizas.