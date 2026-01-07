Celebra Congreso de Sonora primera sesión del 2026: diputados atienden correspondencia

El Congreso del Estado de Sonora celebró su primera sesión de 2026, en la que la Diputación Permanente dio trámite a la correspondencia recibida entre el 15 y el 23 de diciembre del año pasado, turnándola a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.

La sesión se llevó a cabo en Hermosillo y fue encabezada por la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia, presidenta de la Mesa Directiva, quien estuvo acompañada por la diputada María Karina Olivares Rábago y los diputados René Edmundo García Rojo y Raúl González de la Vega, integrantes del órgano legislativo.

Entre los principales asuntos revisados se encuentran temas de carácter hacendario y municipal, como los presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026, además de solicitudes de revisión y corrección a leyes de ingresos municipales. Estos planteamientos, junto con temas relacionados con financiamiento y deuda pública de los ayuntamientos, fueron enviados a las comisiones de Fiscalización y de Presupuestos y Asuntos Municipales.

Durante la sesión también se recibió el informe anual de actividades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, correspondiente al periodo de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, el cual fue turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio.

Además, se dio cuenta de iniciativas ciudadanas en materia educativa y de transporte, que fueron canalizadas a las comisiones de Educación y Cultura, así como de Movilidad y Seguridad Vial. A ello se sumaron respuestas de distintos ayuntamientos a un exhorto previamente emitido por el Poder Legislativo.

Finalmente, se informó que en la Gaceta Parlamentaria se publicará el aviso para la realización de una próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.