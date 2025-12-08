Regresa Domino’s Pizza a Agua Prieta tras casi dos décadas de ausencia

Agua Prieta, Sonora.– Después de casi 18 años fuera del panorama comercial de la ciudad, la cadena Domino’s Pizza está de vuelta en Agua Prieta, marcando el regreso de una de las franquicias más recordadas por la comunidad desde su llegada original en el año 2000.

Aquella primera sucursal, ubicada en Calle 6 y Avenida 9, rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para familias y jóvenes, consolidándose como una de las opciones favoritas para los amantes de la pizza. Sin embargo, entre mediados y finales de 2007, la tienda cerró sus puertas por razones que nunca fueron aclaradas, dejando un vacío en el sector gastronómico y aumentando las estadísticas de desempleo de la época.

Hoy, gracias a un grupo de inversionistas que apuesta por el crecimiento económico de Agua Prieta, Domino’s Pizza regresa para generar empleos, fortalecer la actividad comercial y aportar una nueva imagen empresarial al municipio.

La nueva sucursal se ubicará en Carretera Federal, entre Avenida 22 y 23, dentro de la plaza comercial contigua a Bodega Aurrerá, donde se espera un flujo constante de clientes por su estratégica localización.

Con esta reapertura, habitantes y visitantes podrán volver a disfrutar del menú característico de la marca, mientras que la ciudad suma un negocio que impulsa su desarrollo y ofrece nuevas oportunidades laborales.

La nueva sucursal de Domino’s Pizza en Agua Prieta estará ubicada junto a Bodega Aurrerá, en la plaza comercial sobre la Carretera Federal.