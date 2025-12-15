Chile gira a la derecha

José Antonio Kast fue electo presidente de Chile este domingo, luego de obtener la mayoría de los votos frente a Jeannette Jara, candidata del oficialismo de centroizquierda.

Con poco más del 57 por ciento de las actas contabilizadas por el Servicio Electoral de Chile, Kast alcanzó el 59.16 por ciento de la votación, mientras que Jara registró el 40.84 por ciento.

De acuerdo con los datos oficiales, el abanderado del Partido Republicano mantuvo una ventaja cercana a los 20 puntos porcentuales durante el conteo preliminar. Poco después del cierre de urnas,Jeannette Jara, exministra del Trabajo durante el gobierno de Gabriel Boric, reconoció el resultado y confirmó que se comunicó con el presidente electo para desearle éxito en su gestión.

La campaña electoral estuvo marcada por diferencias entre ambos proyectos políticos, aunque el tema que concentró la atención del electorado fue la seguridad pública. Kast enfocó su discurso en el combate a la criminalidad, el crimen organizado y la migración irregular, planteando acciones orientadas al fortalecimiento del orden y la seguridad.

Si bien Chile se mantiene entre los países con menores índices delictivos en la región, el aumento reciente de delitos influyó en la percepción ciudadana y a pesar de que el gobierno de Boric impulsó medidas como el refuerzo policial y el despliegue de fuerzas en zonas fronterizas, una parte del electorado optó por propuestas distintas en materia de seguridad.

Tras conocerse los resultados, los mercados reaccionaron de manera favorable. Analistas señalaron que el nuevo gobierno podría impulsar cambios en materia económica y de inversión.