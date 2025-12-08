Vinculan a proceso a ex secretario de Hacienda de Sonora por peculado y asociación delictuosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) confirmó la vinculación a proceso de Raúl “N”, quien fuera titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de Claudia Pavlovich, por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

De acuerdo a información de la fiscalía se tiene que la resolución fue emitida por un Juez de Control, quien consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron suficientes para acreditar la posible responsabilidad del imputado.

Por este motivo se ordenó la continuación del proceso penal conforme lo indica la ley establecida.

Durante la audiencia, el representante social expuso elementos que derivan de investigaciones realizadas en torno al uso de recursos públicos y la participación del exfuncionario en esquemas presuntamente irregulares dentro de la dependencia estatal en la que laboraba.

Según información de la carpeta de investigación, los hechos están relacionados con la celebración de diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre los años 2017 y 2020, los cuales tenían como fin brindar asesoría en procedimientos administrativos, pero cuya ejecución es ahora materia de análisis ministerial.

La Fiscalía señaló que dichos contratos forman parte de una línea de investigación que busca determinar si existió un uso indebido de recursos públicos y si el imputado participó de manera directa en decisiones administrativas que generaron afectaciones al erario estatal.

Como parte del proceso, el Juez de Control estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual las partes podrán aportar nuevos elementos o solicitar actos de investigación adicionales.

La FGJE informó que continuará integrando todas las pruebas necesarias para la carpeta de investigación y confirmó que cualquier avance será dado a conocer conforme lo permitan los tiempos procesales.