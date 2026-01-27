Definirán en sesión extraordinaria nueva mesa directiva del Congreso de Sonora

Con el propósito de convocar a sesión extraordinaria para el próximo 29 de enero, en la que se desahogará la elección de la mesa directiva que ejercerá funciones durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias del segundo año de ejercicio de la 64 Legislatura, la mesa directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora se reunió para una sesión por este motivo.

La diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Eduwiges Espinoza Tapia dio lectura a la iniciativa presentada por la Diputación Permanente, convocando a la mencionada sesión extraordinaria.

Espinoza Tapia explicó que la Ley Orgánica señala que, por parte de algún diputado del pleno se debe hacer la propuesta, votando para que se integre la mesa directiva.

“Puede ser cualquiera, la ley de alguna manera prevé que haya una representación democrática, entonces probablemente sea del Partido del Trabajo (PT) o del Partido Encuentro Solidario (PES) o de Nueva Alianza, que son las bancadas que ahora tienen mayor representación”, explicó.

Sobre si ella misma pudiera repetir en el cargo agregó que, “yo podría repetir, pero ya tengo año y medio en la mesa directiva, debemos recordar que tuvimos un año junto al diputado Omar del Valle, él como presidente y una servidora como secretaria, y este medio año ya como presidenta, entonces ya amerita que haya alguien más, sobre todo por el tema de la representación”.

Dio a conocer que el inicio de funciones de esta nueva mesa directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado se daría a partir del primer minuto del 1 de febrero de 2026, siendo el martes 3 de febrero la primera sesión del pleno.

La diputada destacó que durante el año y medio que estuvo en funciones se trató de sacar todos los pendientes que quedaron de la pasada legislación, teniendo conocimiento de que los procesos legislativos son lentos, sin embargo, se concretaron los pendientes en temas jurídico y administrativo.

Durante la sesión también se dio trámite a la correspondencia recibida, que incluye solicitudes de información ciudadana, iniciativas en materia de seguridad, protección civil, infraestructura eléctrica, desarrollo urbano y resiliencia, así como respuestas de la Secretaría de Hacienda del Estado sobre dictámenes de impacto presupuestario, mismas que fueron turnadas a las comisiones correspondientes.