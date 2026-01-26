Sonora se posiciona como referente nacional en financiamiento verde con el Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles

Con una visión estratégica de largo plazo y un enfoque alineado al uso responsable de los recursos públicos bajo estándares internacionales de sostenibilidad, dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se presenta el financiamiento sostenible en el Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles del Estado de Sonora, iniciativa que posiciona a la entidad como referente nacional en el acceso a financiamiento verde.

Dentro de esta estrategia, el mandatario estatal, acompañado por Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda del estado de Sonora, y Francisco Acuña Méndez, titular del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso), firmó un acuerdo de colaboración con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank), el cual contempla asistencia técnica financiera, asesoría en sostenibilidad ambiental y atención prioritaria a los retos hídricos de la región fronteriza.

El gobernador Durazo destacó que este acuerdo permite fortalecer la planeación y ejecución de proyectos públicos bajo criterios de sostenibilidad.

“Este esfuerzo estratégico permite alinear el uso de los recursos públicos del estado con los estándares internacionales y con la taxonomía sostenible de México, incorporando categorías verdes y sociales que promueven impactos tangibles y medibles en materia de sostenibilidad”, subrayó.

Acuerdo

Por su parte, John Beckham, director general de NadBank, explicó que el acuerdo formaliza un trabajo conjunto para estructurar un programa de inversiones en infraestructura ambiental, con un enfoque prioritario en agua potable, saneamiento, modernización de redes de alcantarillado y fortalecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, particularmente en comunidades que carecen de estos servicios.