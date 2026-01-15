Conceden amparo a Tomás Yarrington

El Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, concedió un amparo a Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, con el que se deja sin efecto la medida de formal prisión dictada en su contra por delitos contra la salud.

La magistrada Angélica Lucio Rosales determinó que durante el proceso se registraron violaciones al debido proceso y a las garantías de legalidad y de aplicación exacta de la ley.

De acuerdo con la lista de acuerdos publicada el 13 de enero, el tribunal ordenó reponer el procedimiento, por lo que el recurso de revisión fue remitido mediante oficio al magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

La resolución se limita al proceso referido y no implica la liberación inmediata del exmandatario estatal.

Las autoridades judiciales señalaron que Yarrington Ruvalcaba enfrenta al menos dos juicios adicionales por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En estos procesos se le relaciona con actividades de grupos delictivos, por lo que su situación jurídica continúa en revisión por otras instancias.

Tras ser deportado a México el 9 de abril de 2025, el exgobernador fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano. Desde entonces permanece bajo custodia federal, mientras avanzan los distintos procedimientos penales en su contra, incluidos aquellos relacionados con presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.