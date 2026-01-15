Enviarán Francia, Alemania, Noruega y Suecia tropas a Groenlandia

La presencia militar europea en Groenlandia se incrementó tras la confirmación del envío de personal deFrancia, Alemania, Suecia y Noruega, en coordinación con Dinamarca, medida que se da en medio de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha señalado que su país debe controlar la isla por motivos de seguridad estratégica.

El despliegue ocurre luego de que Trump afirmara que Groenlandia es clave para evitar una posible influencia de Rusia o China en la región.

El mandatario estadounidense indicó que “todas las opciones están sobre la mesa”, lo que generó reacciones entre gobiernos europeos y organismos comunitarios.

Alemania informó que 13 militares llegaron a Groenlandia como parte de una misión de reconocimiento solicitada por Dinamarca y programada entre jueves y sábado.

El Ministerio de Defensa alemán explicó que el objetivo es “evaluar posibles aportaciones para reforzar la seguridad regional”, incluyendo tareas de vigilancia marítima en zonas árticas.

Suecia y Noruega también confirmaron su participación.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, señaló que oficiales de las Fuerzas Armadas suecas arribaron a la isla para integrarse a la preparación del ejercicio danés Operation Arctic Endurance. En tanto, el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, indicó que su país enviará dos militares para analizar mecanismos de cooperación entre aliados en el Ártico, en el marco del diálogo que se mantiene dentro de la OTAN.

Francia expresó respaldo a Dinamarca ante cualquier posible afectación a la soberanía europea.

El presidente Emmanuel Macron señaló que su país actuará en solidaridad con el gobierno danés. La Comisión Europea, por su parte, reiteró su apoyo a Groenlandia y destacó su relación con la Unión Europea.

Asimismo, autoridades de Dinamarca y Groenlandia sostuvieron reuniones en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance, mientras el gobierno danés confirmó el aumento de su presencia militar en la región con el respaldo de la OTAN.