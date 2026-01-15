Detienen a objetivo criminal en Sonora tras enfrentamiento con agentes de seguridad

Agentes de seguridad realizaron la detención de un sujeto identificado como objetivo para las autoridades de Sonora que atacó a los elementos que le daban seguimiento.

Los hechos fueron informados por el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, en un encuentro con medios de comunicación.

El arresto fue realizado la mañana del 14 de enero en una brecha entre Pesqueira y San Miguel de Horcasitas, sitio en el que elementos de seguridad le daban seguimiento a un objetivo identificado como generador de violencia en la región.

Si bien no fue revelado el nombre del sujeto capturado y el grupo criminal ala que estaría relacionado, el funcionario detalló que la se trata de un sujeto que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Intentó asesinar a un vendedor de droga

Alberto Flores agregó que el ahora detenido resultó herido tras agredir a los agentes de seguridad, además de que es buscado porque trató de asesinar a un vendedor de droga debido a una deuda por la venta de narcóticos.

“Esta persona quedó lesionada, alcanzó a sobrevivir y en este caso, ahorita los elementos al intentar ejecutar la orden de aprehensión fueron objeto de una agresión. Los elementos repelieron la misma”.

Como resultado, al hombre le fue asegurado un fusil de asalto AR-15 y una pistola. Trató de escapar usando una camioneta en la que fue hallada un “cantidad importante de dosis de droga” (no fue revelada cantidad y tipo), sí como dinero resultado de la venta de narcóticos.

El individuo no iba acompañado y fue llevado a un hospital tras el ataque. Durante la intención no hubo agentes heridos, confirmó Alberto Flores.

Detenido “El Bitachi” de Los Deltas

Cabe recordar que apenas el pasado 13 de enero fue informada la detención de Francisco Javier “N”, un sujeto apodado El Bitachi y quien es considerado por las autoridades como presunto miembro de Los Deltas, esta última una célula delictiva ligada a Los Chapitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) informó que dicho hombre cuenta con una orden de aprehensión por desaparición de personas y asociación delictuosa. Su captura fue realizada en la carretera Altar-Saric.

Durante su primera audiencia el sujeto fue imputado por los delitos mencionados, aunque la defensa de El Bitachi solicitó la duplicidad del termino constitucional, con lo que el hombre quedó bajo la medida de prisión preventiva.

En mayo de 2025 las autoridades de Sonora informaron el arresto de Martín Manuel “N”, quien también fue señalado como integrante del grupo Los Deltas y quien es acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra dos personas de origen estadounidense.