Condenan países europeos ataques de Irán en el Golfo

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos emitieron un posicionamiento conjunto en el que condenaron los ataques atribuidos a Irán contra infraestructura energética en la región del Golfo y señalaron su disposición para contribuir a la seguridad en el paso marítimo del estrecho de Ormuz, el cual permanece sin operación regular tras el aumento de tensiones.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteó la posibilidad de una misión internacional de escolta de buques bajo el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Según lo expresado, esta iniciativa tendría como objetivo “garantizar el tránsito marítimo sin involucrarse en acciones militares directas”.

En el comunicado, los países hicieron un llamado a detener los ataques contra instalaciones civiles, en particular las relacionadas con la producción y distribución de petróleo y gas. También reiteraron su disposición para colaborar en mecanismos que permitan restablecer la circulación por esta vía estratégica, por donde antes del conflicto transitaba cerca del 20 por ciento del suministro mundial de hidrocarburos.

La situación se agravó tras una serie de ataques en la región.

Fuerzas de Israel impactaron el yacimiento South Pars-North Dome, compartido con Catar, considerado una de las principales reservas de gas a nivel global. En respuesta, Irán lanzó ataques contra instalaciones en Ras Lafan, en Catar, así como contra refinerías en Kuwait y un puerto petrolero en Arabia Saudita.

El cierre del estrecho y los ataques a infraestructura energética han tenido efectos en los mercados internacionales.

El precio del petróleo superó los 110 dólares por barril, mientras que organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido que interrupciones en el suministro pueden generar presiones inflacionarias, reducir el crecimiento económico y aumentar costos en distintos sectores.