Liberan a la hija de “El Mayo” Zambada

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron operativos en distintos municipios de Sinaloa contra una célula vinculada a la facción conocida como “Los Mayos”, perteneciente al Cártel del Pacífico, acciones que incluyeron cateos en inmuebles identificados como puntos de operación del grupo, donde se logró la detención de un presunto integrante.

Durante una de las intervenciones, las fuerzas navales ubicaron a Mónica Zambada Niebla dentro de un domicilio. Tras revisar su situación jurídica, las autoridades determinaron que no contaba con órdenes de aprehensión ni señalamientos vigentes, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los procedimientos legales establecidos.

De acuerdo con antecedentes, Zambada Niebla ha sido mencionada en investigaciones desde 2007 por presuntos vínculos con operaciones financieras relacionadas con el crimen organizado.

En ese periodo, autoridades de Estados Unidos la señalaron como posible propietaria de empresas utilizadas para el manejo de recursos ilícitos, sin embargo, en años posteriores su situación cambió, al ser retirada de listas de sanciones financieras, lo que modificó su estatus legal.

Las acciones de seguridad continuaron en otro punto identificado como centro de operaciones del mismo grupo.

Según el reporte oficial, al llegar al sitio, el personal naval fue atacado por sujetos armados, lo que derivó en un enfrentamiento. Los elementos respondieron a la agresión conforme a los protocolos vigentes.

Como resultado preliminar, 11 presuntos agresores murieron en el lugar. Además, se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico. Las autoridades indicaron que el operativo forma parte de acciones para contener actividades de grupos delictivos en la región.

Los hechos se registraron en un despliegue iniciado durante la madrugada en una zona rural al sur de Culiacán.

Las autoridades mantienen presencia en el área mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes de la célula.