Confirma Israel muerte del jefe militar de Hezbolá en Beirut

El gobierno de Israel informó la muerte de Haitham Ali Tabatabai, identificado como jefe de Estado Mayor de Hezbolá, durante un ataque aéreo contra un edificio habitacional en Haret Hreik, al sur de Beirut que de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del Líbano, dejó cinco personas fallecidas y 28 lesionadas, además de daños estructurales en la zona.

Las fuerzas israelíes señalaron que el operativo tuvo como objetivo a un integrante de alto nivel del grupo chiita, a quien atribuyen funciones relacionadas con la reorganización de sus unidades y su capacidad operativa.

Por su parte, Hezbolá reconoció que el ataque estuvo dirigido contra uno de sus mandos, aunque evitó confirmar oficialmente su identidad y advirtió que evaluará una posible respuesta.

El presidente libanés Joseph Aoun condenó la acción y solicitó la intervención de la comunidad internacional para frenar las incursiones, al considerar que se vulnera el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

El episodio ocurre a pocos días de la visita del Papa León XIV al Líbano, prevista como parte de su primera gira internacional.