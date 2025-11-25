Retiran más de 23 millones de dosis de droga en Sonora: así el operativo estatal

En una semana, la Mesa Estatal de Seguridad retiró de circulación más de 23.6 millones de dosis de droga en Sonora, así como la detención de 155 personas en diversos operativos.

Información compartida por el Gabinete de Seguridad del Estado, se dio a conocer que entre el 17 y 23 de noviembre se llevaron a cabo varias acciones y estrategias para garantizar la protección de la población.

Entre los resultados obtenidos se destacó la incautación de más de 23 millones de dosis de drogas, 39 armas de alto calibre y 4 mil 947 cartuchos, lo que impidió la presencia de este arsenal en territorio estatal para evitar que sea utilizado con la intención de afectar a los habitantes.

Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Además, se aseguraron 64 vehículos, se ejecutaron 25 órdenes de cateo y se cumplimentaron 111 órdenes de aprehensión, acciones que fortalecen el Estado de derecho y avanzan en la recuperación de la tranquilidad en diversos municipios.

Las personas detenidas y todo el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su debida integración jurídica, confirmó el Gabinete de Seguridad sonorense.

Al respecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, declaró que de las drogas decomisadas durante la última semana, la mayoría eran metanfetamina y cristal.

“Seguimos avanzando con acciones firmes para fortalecer la seguridad en Sonora”, compartió.