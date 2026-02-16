Consigue Karime Macías asilo en el Reino Unido

Autoridades del Reino Unido resolvieron conceder asilo político a Karime Macías Tubilla, lo que impide su extradición a México, de acuerdo con información difundida este fin de semana por medios británicos.

Esta decisión pone fin al proceso iniciado en 2018, cuando fue detenida en Londres con fines de entrega a autoridades mexicanas.

El caso se desarrolló de forma paralela a la situación legal de su exesposo, Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra recluido en el Reclusorio Norte y enfrenta una nueva acusación por peculado.

Macías Tubilla era requerida por autoridades de Veracruz por presuntos delitos relacionados con fraude y uso de empresas fantasma, lo que derivó en la solicitud formal de extradición presentada en febrero de 2022.

Tras su detención, Macías Tubilla continuó el proceso en libertad luego de cubrir una fianza superior a 150 mil libras esterlinas.

En febrero de 2022, un juez británico autorizó su extradición, sin embargo, el trámite quedó suspendido debido a que estaba en curso la solicitud de asilo político, la cual debía resolverse antes de ejecutar cualquier entrega.

Durante el proceso, la defensa argumentó persecución política vinculada a los señalamientos contra su exmarido.

De acuerdo con la información disponible, también influyeron inconsistencias en la integración del expediente presentado por autoridades mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República, la fiscalía estatal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que impidió que el procedimiento avanzara conforme a los requisitos del sistema judicial británico.