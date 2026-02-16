La expansión del Puerto de Guaymas abre nueva ruta comercial Sonora – Estados Unidos

Con la visión de colocar a Sonora en el mapa de la nueva dinámica económica entre México y Estados Unidos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa la expansión del Puerto de Guaymas, proyecto respaldado con una inversión de 130 mil millones de pesos anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario estatal ha realizado diversas visitas al recinto portuario, donde sostuvo encuentros con el subsecretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Tommy Joyce, y el cónsul Drew Hoster, con el propósito de acelerar proyectos prioritarios en materia energética y logística para la región.

Entre los planes estratégicos destaca la instalación de una planta de gas natural licuado con inversión estimada en seis mil 800 millones de dólares, infraestructura que permitirá reducir hasta en 30% el costo del combustible en la entidad, fortaleciendo la competitividad industrial y energética.

De acuerdo con información de las autoridades estatales, se proyecta la construcción de un gasoducto de Hermosillo a Guaymas, que conectará la cuenca de Texas con el Pacífico mexicano, reforzando la seguridad energética regional y consolidando a Sonora como puente clave en el intercambio binacional.

Como parte de esta estrategia, se instaló una mesa de trabajo permanente con el Departamento de Energía de Estados Unidos, mecanismo que fortalece el diálogo bilateral y consolida a ambas regiones como socios comerciales estratégicos, abriendo paso a nuevas inversiones.

El fortalecimiento del puerto también contempla infraestructura especializada para el manejo y exportación de vehículos y minerales estratégicos.

En ese sentido, se tiene que el Grupo México incrementará en 25% su capacidad de almacenamiento estático mediante la modernización de su bodega, mientras que la empresa Logística MILAC iniciará operaciones con capacidad de 55 mil toneladas para almacenamiento y movimiento de concentrados minerales.

Durazo Montaño subrayó que la modernización del puerto no es un proyecto aislado, sino parte de un modelo integral que busca consolidar la región Sonora-Estados Unidos como un gran corredor de comercio, energía y logística con desarrollo y seguridad.

El Corredor Comercial Guaymas-Arizona, con más de 500 kilómetros de extensión, integrará puerto, carreteras, ferrocarril, aeropuertos y polos industriales, con potencial de reducir costos logísticos hasta en 20% y fortalecer un intercambio comercial que supera los 35 mil millones de dólares anuales, posicionando a Sonora como eje estratégico del crecimiento económico del noroeste del país.