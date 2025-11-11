Cuatro municipios sonorenses se mantienen en sequía extrema, reporta la Conagua

A pesar de las recientes lluvias, cuatro municipios sonorenses todavía se encuentran en problemas graves de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía publicado el pasado 4 de noviembre por la Comisión Nacional del Agua.
Sáric, Plutarco Elías Calles, Nogales y Agua Prieta se encuentran en sequía extrema, es decir, tienen pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo y tienen restricciones en el uso del agua debido a su escasez.
El Monitor marca también que San Luis Río Colorado, Tubutama, Naco, Puerto Peñasco, Altar y Caborca tienen sequía severa, mientras que Santa Cruz, Fronteras, Magdalena de Kino, Oquitoa y Atil en sequía moderada.
La Conagua señala que en total son quince municipios en problemas y que once tienen una situación anormalmente seca, que se presenta al inicio o al final del periodo.
En el País hay 93 municipios con sequía y 326 anormalmente secos, de acuerdo con la Conagua.
Al 31 de octubre de 2025, el porcentaje de áreas con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) a nivel nacional fue de 8.5 %, cifra similar a lo reportado al 15 de octubre de 2025 (7.5 %)”, refiere la dependencia.