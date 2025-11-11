Una afluencia cercana a los 9 mil motociclistas registró el Rocky Point Rally en su edicion 25

Con la afluencia de más de nueve mil motociclistas y cerca de veinticinco mil turistas se celebró con éxito la edición 25 del Rocky Point Rally del 6 al 9 de noviembre en Puerto Peñasco. Este evento, considerado el más importante del noroeste de México en el ámbito del motociclismo, reunió a participantes de México, Estados Unidos, Argentina y Finlandia.

El tradicional desfile de motociclistas que forma parte de este rally arrancó en el boulevard Francisco Carrillo Ruiz y recorrió las principales avenidas, congregando a miles en un ambiente familiar y de convivencia. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del secretario municipal Alejandro Verdugo y el principal organizador Óscar Palacio Soto quienes encabezaron el recorrido y celebraron esta importante tradición biker.

La organización del operativo de seguridad contabilizó la participación coordinada de cuerpos como Seguridad Pública, Protección Civil, Cruz Roja, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, entre otros, quienes actuarían tanto por tierra como por aire para garantizar la vigilancia en zonas de mayor afluencia y puntos carreteros.

Como parte del balance de las jornadas de seguridad y vigilancia se registraron algunos accidentes, trascendiendo un volcamiento de un vehículo todo terreno en la loma de la Cholla donde el conducto perdió la vida, aunque no fue considerado dentro del operativo del rally, además de otros percances donde hubo personas lesionadas