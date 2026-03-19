Cuauhtémoc a PEMEX

En el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera, el director de Petróleos Mexicanos informó la designación de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como titular de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano de reciente creación dentro de la empresa productiva del Estado.

Esta comisión tendrá como función “analizar el entorno nacional e internacional del sector de hidrocarburos, así como emitir opiniones y recomendaciones para apoyar la toma de decisiones en la compañía”.

La integración de este espacio busca “aportar elementos técnicos y estratégicos sobre el rumbo energético del país”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció la incorporación del ex candidato presidencial al nuevo organismo y señaló que su participación se vincula “con la trayectoria política y su postura en temas relacionados con la soberanía energética”, además del legado de Lázaro Cárdenas del Río.

La mandataria hizo referencia a decisiones tomadas en administraciones anteriores y mencionó condiciones en las que se encontraba la empresa en años recientes. También señaló avances en materia energética desde 2019, incluyendo la operación de la refinería Refinería Olmeca, la cual reporta una producción de 340 mil barriles diarios.

Asimismo, destacó cambios legales que modificaron el marco de operación de las empresas públicas, lo que permitió, según su postura, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.

La Comisión Consultiva del Petróleo se suma a estas acciones como un “mecanismo de análisis para orientar decisiones en el sector energético”.