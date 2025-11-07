Declara el Congreso de Perú “persona non grata” a Claudia Sheinbaum

El Congreso de Perú declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum como persona non grata luego de que el gobierno mexicano concedió asilo político a Betssy Chávez, exjefa de gabinete en Perú en una votación realizada este jueves en sesión plenaria.

La moción fue presentada por legisladores de partidos de derecha y obtuvo 63 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones.

El Congreso peruano señaló que la mandataria mexicana ha mantenido una conducta que consideran como injerencia en asuntos internos desde su llegada al cargo.

El lunes pasado el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México tras confirmarse el asilo otorgado a Chávez, quien enfrenta un proceso por el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Durante el debate, la legisladora María del Carmen Alva, de Acción Popular, defendió la propuesta al explicarque la presidenta mexicana ha expresado respaldo a Castillo y que el asilo a Chávez representa “una acción que afecta un proceso judicial en desarrollo al interior del país sudamericano”.

Alva recordó que Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso peruano.

Según su exposición, la decisión mexicana implica desconocer el principio de no intervención entre estados. El pleno concluyó la votación sin acuerdos adicionales sobre posibles medidas posteriores.