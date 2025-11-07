Recorta Banxico la tasa de interés

El Banco de México redujo su tasa de interés objetivo en 25 puntos base para dejarla en 7.5% en un ajuste que estaba considerado por el mercado y se dio luego de conocerse los datos de inflación de la primera mitad de septiembre.

La inflación general se ubicó en 3.74% en ese periodo y el índice subyacente se colocó en 4.26%, cifra que se mantiene por encima de la meta establecida por la institución.

Con este movimiento, Banxico suma un recorte total de 375 puntos base desde el inicio de 2024.

La autoridad monetaria señaló que estima una expansión económica global menor durante el tercer trimestre de 2025, por lo que prevé que la actividad tanto en el mundo como en Estados Unidosmantenga una tendencia de desaceleración en lo que resta del año y durante 2026, comparado con los datos de 2024.

Banxico recordó que la Reserva Federal redujo también su tasa en 25 puntos base y que espera nuevos ajustes en los próximos meses.

De acuerdo con su análisis, este entorno provocó una disminución en las tasas gubernamentales de Estados Unidos, principalmente en los plazos de corto término.