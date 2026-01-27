Invertirán 470 millones en Parque Ganadero Industrial en Sonora

Tras gestiones del Gobierno de Sonora y en coordinación con el Gobierno Federal, se concretó una inversión tripartita de 470 millones de pesos para la creación del Parque Ganadero Industrial (PGI) de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

De acuerdo con la autoridad estatal, este proyecto de reconversión económica busca brindar certidumbre a los productores sonorenses tras el cierre de la frontera con Estados Unidos, derivado del brote de gusano barrenador.

El proyecto se desarrollará en los terrenos de Terrasol, ubicados a aproximadamente 10 kilómetros de Hermosillo.

Con la puesta en marcha del PGI, el sector ganadero podrá transitar de un modelo centrado en la exportación de materia prima hacia uno enfocado en el procesamiento de carne con mayor valor agregado.

El parque integrará servicios como corrales de engorda, subastas, maquinaria y transporte, lo que permitirá concentrar operaciones y reducir costos, en beneficio principalmente de los pequeños productores.

Entre las obras prioritarias se contempla la modernización del Rastro PEGSON, con el fin de incrementar la capacidad de sacrificio, así como la reubicación de la Planta de Alimentos que operaba desde 1975.

Asimismo, se destinarán 35 millones de pesos para la adquisición de mil sementales de registro, orientados al mejoramiento genético del hato ganadero, además de la ampliación de la estación cuarentenaria de Agua Prieta, que duplicará su capacidad diaria de revisión de ganado.

Esta ampliación será coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como con autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

De manera paralela, la inversión se extiende hacia las regiones productivas con la construcción de la Subasta de la Sierra Alta en Moctezuma y en Hermosillo.

Además, se prevén apoyos del programa Cosechando Soberanía por 360 millones de pesos.

De acuerdo con la UGRS, contar con esta infraestructura para finalizar y certificar la carne en territorio sonorense permitirá fortalecer la competitividad del sector, impulsar la economía del campo y consolidar el trabajo de una organización que cumple 90 años al servicio de la ganadería en Sonora.