Sonora lidera en casos de afectaciones por calor: 254 reportes y 10 defunciones en el año

Con 254 casos de afectaciones por calor y 10 defunciones en lo que va del año, Sonora encabeza a nivel nacional la lista de estados con mayores daños por temperaturas naturales extremas.

Según el Informe Epidemiológico Semanal de Temperaturas Naturales Extremas, hasta el pasado 25 de julio la entidad reportó 199 casos de deshidratación y 55 golpes de calor, de los cuales 10 culminaron en fallecimientos.

El reporte señaló que, comparado con el año pasado, los casos incrementaron un51%, y las defunciones disminuyeron alrededor de un 16%, pues a la misma fecha se habían presentado 168 casos y 12 muertes.

Este año, todos los decesos se han registrado en varones, entre los 30 a los 94 años, los cuales 8 residían en Hermosillo, uno en Aconchi y otro más en San Miguel de Horcasitas.

El total de casos se ha presentado en 20 de los 72 municipios del territorio estatal, siendo Hermosillo (81), Guaymas (48), San Luis Río Colorado (35), Huatabampo (21), Cajeme (17) y Empalme (17) donde se han registrado el 88% de los casos totales.

Otros municipios con casos son Puerto Peñasco (7), Nogales (6), Caborca (5), Ures, Altar, Etchojoa (3), Soyopa, San Pedro de la Cueva, Aconchi, Naco, General Plutarco Elías Calles, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, y Navojoa (1), que en conjunto acumulan el 12% de los casos.

La Secretaría de Salud recordó la importancia de mantenerse hidratados y resguardarse de las altas temperaturas, sobre todo en las horas críticas, de las 10:00 a las 17:00 horas.