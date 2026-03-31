Desafía Irán a Trump

La Corporación de Petróleo de Kuwait informó sobre un ataque contra el superpetrolero Al Salmimientras se encontraba anclado en el puerto de Dubái en un hecho atribuido a un “ataque iraní directo”.

La empresa señaló que no se registraron víctimas entre la tripulación.

El buque, que estaba cargado al momento del impacto, presentó daños en el casco y un incendio a bordo.

La compañía advirtió sobre el riesgo de un posible derrame de crudo en la zona, mientras se realiza una evaluación de los daños. El siniestro generó movilización de equipos de emergencia marítima para controlar el fuego.

Por su parte, autoridades de Dubái confirmaron que el incidente fue provocado por el impacto de un dron contra el petrolero, sin precisar su origen e indicaron que el incendio fue atendido durante aproximadamente una hora y que los 24 tripulantes se encontraban a salvo.

El United Kingdom Maritime Trade Operations también reportó el ataque, al señalar que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil no identificado a 31 millas náuticas al noroeste de Dubái. Según esta fuente, el impacto ocurrió en el costado de estribor y derivó en un incendio, aunque no se detectó afectación ambiental inmediata.