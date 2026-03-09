Designan a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán anunció el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, ocurrida durante una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos e Israel.

El órgano religioso informó que la decisión se tomó ocho días después del ataque y que el nuevo dirigente fue elegido por votación de sus integrantes.

El anuncio señala que el nombramiento busca “garantizar la continuidad del sistema político de la república islámica”. De acuerdo con integrantes del organismo clerical, el sucesor cuenta con respaldo de sectores ligados al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, fuerza vinculada a la estructura militar del país.

Tras el anuncio, esa corporación declaró lealtad al nuevo líder.

El canciller Abás Araqchi sostuvo que la designación corresponde a las instituciones iraníes y afirmó que no se aceptará intervención externa.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la decisión y declaró que el nuevo dirigente no se mantendrá en el cargo si Teherán no obtiene el respaldo de su gobierno.

Tras el nombramiento, Irán informó el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí, en respuesta a operaciones militares registradas durante los últimos días.

Durante el fin de semana también se reportaron bombardeos contra depósitos de petróleo y un centro logístico en Teherán, que dejaron personas muertas y heridas, según autoridades locales.

Los ataques afectaron la distribución de combustible en la zona y provocaron filas de vehículos en estaciones de servicio.

Mojtaba Jamenei, nacido en 1969 en la ciudad de Mashhad, participó en la guerra entre Irán e Irak y realizó estudios religiosos en Qom, centro de formación teológica chiita. Aunque nunca ocupó un cargo formal en el gobierno, durante años fue considerado posible sucesor de su padre dentro de la estructura del poder iraní.