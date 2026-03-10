Sonora bajo tormenta invernal y frente frío 40; prevén lluvias, viento y descenso de temperaturas

El paso de la cuarta tormenta invernal, en combinación con el frente frío número 40 y corrientes en chorro polar y subtropical, provocará este lunes un descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y probabilidad de lluvias en gran parte de Sonora, con posibles tormentas eléctricas y caída de granizo en algunas regiones.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), estas condiciones se presentarán principalmente durante la tarde y noche.

DESCENSO DE TEMPERATURA Y VIENTOS FUERTES

La interacción de estos sistemas meteorológicos generará un ambiente de frío a fresco en el estado, además de rachas de viento que podrían ser fuertes principalmente en el Norte y Oriente de Sonora.

Hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad, lo que podría favorecer la formación de tormentas acompañadas de descargas eléctricas y, en algunos casos, posible caída de granizo.

MUNICIPIOS DONDE PODRÍA LLOVER

Las lluvias podrían presentarse en varias ciudades del estado, especialmente durante la tarde y noche.

Entre los municipios con mayor probabilidad de lluvia están Nogales y Agua Prieta, donde el pronóstico marca hasta 70% de probabilidad.

También se esperan precipitaciones en Hermosillo, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado y Guaymas, con alrededor de 60% de probabilidad.

En Navojoa la posibilidad es menor, aunque aún existe un 40% de probabilidad de lluvia.

En zonas montañosas del Oriente y Noreste de Sonora también existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve.

DESPUÉS DEL FRENTE FRÍO VOLVERÁ EL CALOR

Protección Civil indicó que, una vez que pase este sistema, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente de forma gradual.

Para la segunda mitad del mes se espera que los valores máximos vuelvan a aumentar, lo que podría traer condiciones más calurosas en el estado.