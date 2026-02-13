Gobierno recupera mil 126 concesiones mineras; Sonora encabeza las entidades con más hectáreas

El gobierno federal ha recuperado mil 126 concesiones mineras que representan una extensión territorial de 889 mil 512 hectáreas, área similar a los estados de Morelos y Tlaxcala.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informó que las concesiones recuperadas no contaban con exploración.

“Nos dio la instrucción la Presidenta de revisar las concesiones mineras, uno de los objetivos ha sido recuperar concesiones que no tienen exploración, que no han pagado los derechos o que tienen fines solo especulativos”, indicó.

Del total 713 concesiones se encontraban en 249 hectáreas de áreas naturales protegidas.

Las entidades que concentran el mayor número de concesiones retiradas son Sonora con 120 concesiones en más de 141 mil hectáreas y el 16% del total recuperado.

La entidad encabeza la lista y le siguen Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua, se informó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.