Selección Mexicana contra Panamá, Bolivia e Islandia previo al Mundial 2026

Antes de la reapertura del estadio Azteca (Banorte) donde la Selección Mexicana se enfrentará a Portugal (28 de marzo) y después a Bélgica (31 de marzo) en el Soldier Field de Chicago, habrá tres partidos amistosos ante Panamá, Bolivia e Islandia.

El 22 de enero será contra la selección panameña en el estadio Rommel Fernández y el día 25 ante los bolivianos en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, en Santa Cruz, Bolivia. El estadio Corregidora de Querétaro recibirá a Islandia el 25 de febrero.

“Buscamos siempre lo que nos pidió Javier de salir de la zona confortable, y por ello es que vamos a Panamá y Bolivia. Jugar en febrero en Querétaro es lo que prometimos de jugar más en casa. Es la décima vez que viene la Selección al estadio Corregidora, donde el primer partido del Tricolor se jugó en 1985, antes de la Copa del Mundo de 1986. Javier Aguirre estaba en esa selección como jugador, ahora vendrá como técnico”, dijo el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega.

El Tri cerró el 2025 con una racha de seis encuentros perdidos.

“Estos partidos son muy importantes porque le dan posibilidad a los jugadores de nuestra liga para mostrarse y a Javier para ir definiendo la lista final,” dijo el director deportivo de la Selección Duilio Davino.

Para los tres encuentros (Panamá, Bolivia e Islandia), el técnico Javier Aguirre podrá contar solo con jugadores de Liga MX, pero para marzo, ante los rivales europeos, se tendrá disponible la nómina completa, es decir, a los jugadores que militan en Europa.

“Panamá ha crecido mucho, nos hemos enfrentado bastante, por otro lado, Bolivia va al repechaje, tomará el partido con seriedad, el juego será en Santa Cruz, no queríamos que fuera tan alto en la Paz; el juego aquí, en Querétaro, nos vendrá bien ante Islandia, un rival que tendremos es europeo, Islandia nos puede dar un parámetro de un futbol de jugadores altos, es un equipo complejo, muy contentos”, amplió el director deportivo.

Calendario completo de partidos amistosos:

México vs. Panamá: 22 de enero de 2026 en Panamá

México vs. Bolivia: 25 de enero de 2026 en Bolivia

México vs. Islandia: 25 de febrero de 2026 en el Estadio Corregidora de Querétaro (Boletos a la venta en enero)

México vs. Portugal: 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, CDMX.

México vs. Bélgica: 31 de marzo de 2026, en el Soldier Field de Chicago, EU.