El hundimiento del buque Cabo Corrientes que impulsa el turismo sustentable en San Carlos

El reciente hundimiento del buque Cabo Corrientes en San Carlos, Nuevo Guaymas, representa un impulso directo al desarrollo turístico, económico y de inversión para la región.

Al respecto, Roberto Gradillas Pineda, titular de la Secretaría de Economía y Turismo en Sonora, señaló que los beneficios del proyecto del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense son diferentes en materia de sustentabilidad y potencial económico, con mayor turismo para esta región del estado.

Tras participar en la ceremonia de hundimiento, subrayó que se trata de un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, con respaldo de la Secretaría de Marina y del Gobierno federal.

“Este tipo de acciones responden a la instrucción de impulsar proyectos innovadores que fortalezcan el turismo sustentable y detonen el dinamismo económico en Guaymas, San Carlos y todo el estado”, externó.

El funcionario explicó que el Cabo Corrientes es el quinto buque que se hunde como parte del sistema arrecifal artificial y el primero de su tipo en Latinoamérica, al integrarse en un ecosistema con forma de ancla en homenaje a la Secretaría de Marina.

“En total, el proyecto contempla nueve buques y 15 artefactos navales, de los cuales ya se han colocado seis, conformando el Museo Subacuático Sonorense”.

Gradillas Pineda resaltó que uno de los principales beneficios es la preservación y conservación de la vida marina, ya que en zonas donde antes no existía prácticamente ninguna especie, hoy se registran más de 400, como resultado de un trabajo iniciado en 2022.

Dijo que se ha convertido en un refugio natural que hoy puede ser apreciado mediante actividades como el buceo y el snorkel.

En materia económica, estableció que el arrecife artificial ha generado un crecimiento notable en el turismo especializado, particularmente en el buceo, lo que ha derivado en un aumento significativo en certificaciones, servicios y ventas para prestadores turísticos locales.

“Tan solo con el primer buque hundido, se registraron más de mil certificaciones adicionales, reflejando el potencial del proyecto como detonante de derrama económica”.

Otro de los beneficios señalados por el secretario fue el impulso a la investigación científica, al generar condiciones para que escuelas y especialistas en biología marina retomen estudios en la región, así como el fortalecimiento de los intereses marítimos nacionales y de la seguridad, en coordinación con la Secretaría de Marina.

“Este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre autoridades, empresarios, prestadores de servicios, escuelas de buceo y especialistas certificados, y aseguró que San Carlos es una joya turística de Sonora que, con este tipo de acciones, se consolida como un referente nacional e internacional en turismo sustentable”.