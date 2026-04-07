No hay saldo blanco esta Semana Santa en Sonora; reconocen 15 muertes

El periodo vacacional de Semana Santa dejó un total de 15 personas fallecidas en Sonora, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Daniel Gámez Martínez, quien precisó que los decesos ocurrieron por distintas causas.

Entre los incidentes reportados se encuentran cuatro casos de ahogamiento, además de accidentes viales y caídas, situaciones que se presentaron en distintos puntos de la entidad durante los días de mayor afluencia.

Entre los casos, destacó el de una persona que perdió la vida tras caer de un balcón, así como el de un pasajero que viajaba en la parte trasera de una camioneta pick up y cayó mientras el vehículo estaba en movimiento.

Los hechos se registraron en municipios como Navojoa, Cajeme y Caborca, además de la zona de Puerto Lobos, donde se concentró parte importante de la actividad recreativa durante el periodo.

El funcionario reconoció que no se logró saldo blanco en el operativo, y señaló que las muertes estuvieron relacionadas tanto con actividades recreativas como con percances carreteros y otras situaciones de riesgo.

Añadió que la cifra de fallecimientos supera la registrada en 2024 y 2025, y subrayó que no se tenía un número similar desde 2015. En cuanto a la actividad turística, destacó la llegada de más de un millón y medio de visitantes, así como la movilización de alrededor de 480 mil vehículos en la entidad