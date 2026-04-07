Suben a 10 los casos por sueros vitaminados en Sonora; seis personas han fallecido

La Secretaría de Salud en Sonora confirmó que suman 10 casos sospechosos relacionados con la aplicación de sueros vitaminados en un consultorio privado, de los cuales seis personas han fallecido, dos ya fueron dadas de alta y una más permanece hospitalizada en estado grave.

El titular de la dependencia, José Luis Alomía Zegarra, informó que recientemente se agregó un nuevo caso, correspondiente a una persona que actualmente se encuentra en terapia intensiva debido a la gravedad de su condición.

“Con esto se actualizan las cifras a dos personas hospitalizadas y un total de 10 casos sospechosos”, detalló.

El funcionario explicó que el pronóstico de la persona en estado crítico es reservado, aunque se ha reportado una evolución favorable dentro de su gravedad. Las investigaciones apuntan a que todas las personas afectadas tienen como antecedente común la aplicación de sueros por vía intravenosa en el mismo consultorio.

De acuerdo con la información recabada, la mayoría de los casos recibió estos sueros durante la última semana de marzo, mientras que uno de ellos se remonta a mediados de febrero.

“Ese es el elemento que une a todos los pacientes: la administración de estas soluciones preparadas en el lugar”, indicó.

Sobre las causas de los fallecimientos, Alomía Zegarra señaló que existen coincidencias en síntomas, evolución clínica y diagnósticos hospitalarios, así como en los certificados de defunción. Estos elementos han permitido orientar las investigaciones hacia una afectación específica derivada de la aplicación de los sueros.

En ese sentido, destacó que la principal hipótesis es la posible contaminación durante la mezcla de sustancias.

“Al momento de combinar diferentes soluciones o medicamentos pudo haberse introducido algún elemento, ya sea un microorganismo, una toxina o un químico”, explicó, al precisar que las muestras ya son analizadas por el laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El secretario subrayó que los insumos utilizados para preparar los sueros cuentan, en su mayoría, con registro sanitario y autorización para su uso; sin embargo, aclaró que el riesgo pudo originarse en la práctica de mezclarlos sin condiciones adecuadas.

“El problema no es un producto en particular, sino la elaboración de una solución con varios componentes”, enfatizó.

Como parte de las acciones, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) realizó una verificación al consultorio, el cual fue clausurado el pasado 1 de abril en coordinación con la Fiscalía estatal.

El establecimiento contaba con aviso de funcionamiento desde 2004 para consulta médica general, pero se investiga si realizaba otros procedimientos fuera de la normativa.

Finalmente, Alomía Zegarra indicó que continúa la revisión de expedientes clínicos y el contacto con pacientes que pudieron haber recibido estos sueros, con el fin de detectar más casos y determinar con precisión las causas de las afectaciones y fallecimientos.